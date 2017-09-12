Миссия ООН: прогресса в деле о гибели людей 2 мая в Одессе нет

КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Глава миссии ООН Фиона Фрейзер заявила об отсутствии прогресса в привлечении к ответственности виновных в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

"Прошло более трех лет со времен, когда погибли люди во время протестов на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе, но мало прогресса было достигнуто относительно привлечения к ответственности виновных. Расследование сталкивается с задержками, подозреваемые сбежали из страны и продолжают избегать ответственности", — сказала Фрезер.

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд.

После этого слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.