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    Миссия ООН: прогресса в деле о гибели людей 2 мая в Одессе нет

    (обновлено: )261110
    Глава миссии ООН заявила, что расследование дела о гибели людей 2 мая в Одессе "сталкивается с задержками, подозреваемые сбежали из страны и продолжают избегать ответственности".
    События 2 мая в Одессе
    Associated Press Vadim Ghirda

    КИЕВ, 12 сен — РИА Новости Украина. Глава миссии ООН Фиона Фрейзер заявила об отсутствии прогресса в привлечении к ответственности виновных в гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года.

    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014. Архивное фото
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    Оказывается, экспертизы тел некоторых погибших 2 мая... не было

    "Прошло более трех лет со времен, когда погибли люди во время протестов на Майдане и 2 мая 2014 года в Одессе, но мало прогресса было достигнуто относительно привлечения к ответственности виновных. Расследование сталкивается с задержками, подозреваемые сбежали из страны и продолжают избегать ответственности", — сказала Фрезер.

    Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года. В мае этого года уже в третий раз была изменена подсудность дела — из-за дефицита судейских кадров в Приморском районном суде Одессы, где дело рассматривалось до недавнего времени, оно было передано в Ильичевский городской суд.

    После этого слушание пришлось начинать сначала. Международные организации неоднократно указывали Киеву на отсутствие прогресса в расследовании одесской трагедии и требовали от украинских властей наказать виновных в гибели людей.

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