Оказывается, экспертизы тел некоторых погибших 2 мая... не было

РИА Новости Украина

Новые материалы уголовного производства по делу 2 мая, приобщённые к делу по ходатайству прокурора, содержат колоссальное количество процессуальных нарушений, хорошо характеризующих качество работы следствия по этому делу в принципе, пишет одесское издание "Таймер".

Напомним, речь идёт о четырёх томах уголовного производства, предоставлять которые для изучения в суде гособвинение ранее не считало нужным. Однако теперь, когда все остальные доказательства обвинения были изучены и дело шло к вынесению вердикта, прокуратура внезапно "вспомнила" про эти материалы и решила, что суду обязательно нужно с ними ознакомиться. С соответствующим ходатайством прокурор Куприна обратилась к суду ещё 2 августа и получила согласие.

Впрочем, лучше бы она этого не делала, поскольку знакомство с данными материалами заставляет усомниться в квалификации и вообще профпригодности правоохранителей, их готовивших.

К примеру, помещения ТЦ "Афина", в которых 2 мая 2014-го года укрылись активисты Куликова поля, были осмотрены правоохранителями в отсутствие владельцев этих помещений или их представителей. При этом ТЦ "Афина" правоохранители осматривали непосредственно 2 мая, а осмотр окрестностей торгового центра, где развернулись основные столкновения, – лишь 15 мая, т.е. две (!) недели спустя. К протоколам осмотра места происшествия приложены фотографии, хотя в самих протоколах указано, что фотофиксация не проводилась из-за неисправности аппаратуры.

RIA News | Перейти в фотобанк Дом профсоюзов на Куликовом поле в Одессе

Особый интерес вызывают результаты судебно–медицинских экспертиз пострадавших. Во-первых, эксперты осматривали не пострадавших, а изучали меддокументы, предоставленные им непонятным способом, в обход действующего уголовно-процессуального законодательства. Во-вторых, один из экспертов, а именно Деркач, не значится в реестре экспертов Минюста, т.е. вообще не может проводить какие–либо эксперизы. В-третьих, Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы и вовсе не имело права проводить какие-либо экспертизы, т.к. согласно закону Украины "О судебной экспертизе" проводить судебно-медицинские экспертизы имеют право лишь государственные специализированные учреждения, к которым КУ "Одесское бюро судебно-медицинской экспертизы" не относится.

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В частности, выяснилось, что тела ряда погибших на Греческой площади и в её окрестностях… вообще не осматривались экспертами. Те работали лишь с некими "актами исследования", проведённого непонятно кем (уж точно не экспертами, несущими ответственность за ложные заключения) по распоряжению дежурных райотдела (!).

Агентство "Одесса-медиа" | Перейти в фотобанк Массовые беспорядки у здания Дома профсоюзов в Одессе.

А экспертиза как таковая была назначена уже после того, как тела были выданы родственникам для захоронения, так что экспертам в своей работе приходилось опираться на бумаги, неясно кем составленные и неясно как к ним, экспертам, попавшие. Это является вопиющим нарушением предусмотренного УПК Украины порядка экспертизы и, по мнению адвокатов потерпевших, делает данные материалы дела вообще непригодными для использования в суде.

RIA News Денис Петров | Перейти в фотобанк Траурные мероприятия у Дома профсоюзов в Одессе

Кроме того, в очередной раз подтвердились опасения, что часть людей, проходящих потерпевшими по делу о событиях на Греческой площади, на самом деле вообще не имеют к ним никакого отношения. Из 30 с лишним потерпевших 5 точно получили ранения не на Греческой площади, а на Куликовом поле, место, где ранили ещё пятерых, нуждается в уточнении. Иными словами, эти люди вообще не могут фигурировать как потерпевшие в деле о событиях на Греческой площади и должны быть исключены из списка потерпевших.

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А это значит внесение изменений в обвинительное заключение и обвинительный акт – то есть дело придётся слушать заново, и два с половиной года судебных слушаний, оказывается, были потрачены впустую.