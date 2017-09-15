Украина вошла в десятку стран-лидеров по числу туристов в Египте

КИЕВ, 15 сен – РИА Новости Украина, Маргарита Кислова. Украина, наряду с Германией и Китаем, вошла в число стран-лидеров по числу туристов в Египте за семь месяцев текущего года, сообщает египетское министерство туризма.

Китайские туристы (179,3 тысячи человек за семь месяцев, рост на 85,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) занимают пятое место в этом списке, который возглавили Германия (612,3 тысячи, рост 76,9%) и Украина (407,6 тысячи, рост 116,7%). В числе стран, откуда туристы едут на отдых в Египет, также Саудовская Аравия, Судан, Великобритания, Ливия, США, Италия и Иордания.

При этом общее число туристов по сравнению с прошлым годом выросло на 51,5% (до 4,3 миллиона человек), доходы же Египта от туризма за этот период составили 3,5 миллиарда долларов и выросли на 170%.

Египетские эксперты возлагают большие надежды на приближающийся зимний сезон и ожидаемое всеми возвращение на египетский рынок российских туристов.

Туризм является одним из главных источников поступления валюты в казну Египта. По данным министерства туризма страны, до катастрофы российского самолета с туристами над Синаем в конце октября 2015 года туристическая отрасль давала 11,3% ВВП и обеспечивала более 14% валютных доходов в казну. На первом месте по числу приезжающих в Египет туристов стояла Россия, на втором и третьем — Великобритания и Германия, далее следовали Италия и Франция.

Напомним, турист из Западной Украины, отдыхавший с женой в Марса-Алам, вытащил на себе из моря раненую девушку. Акула плавала вокруг, однако туристы спаслись.