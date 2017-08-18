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    В мире

    Два автобуса столкнулись в Египте, 5 человек погибли, полсотни ранены

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    Авария произошла на трассе эль-Каттамия - эс-Сохна. Автобус во время движения неожиданно отклонился от маршрута и столкнулся с другим автобусом, следовавшим в противоположном направлении.
    Скорая помощь в Египте. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Пять человек погибли, еще 49 пострадали в результате ДТП с автобусом на скоростной трассе в районе Айн-эс-Сохна в Египте, сообщает новостной портал "Вето".

    В Турции перевернулся пассажирский автобус
    İhlas Haber Ajansı / YouTube
    В Турции перевернулся пассажирский автобус, есть жертвы

    ДТП произошло на трассе эль-Каттамия — эс-Сохна. Пострадавшие доставлены в больницу.

    По свидетельствам очевидцев, автобус неожиданно отклонился от маршрута и столкнулся с другим автобусом, следовавшим в противоположном направлении.

    Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Инцидент произошел на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.

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