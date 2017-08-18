Два автобуса столкнулись в Египте, 5 человек погибли, полсотни ранены

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Пять человек погибли, еще 49 пострадали в результате ДТП с автобусом на скоростной трассе в районе Айн-эс-Сохна в Египте, сообщает новостной портал "Вето".

ДТП произошло на трассе эль-Каттамия — эс-Сохна. Пострадавшие доставлены в больницу.

По свидетельствам очевидцев, автобус неожиданно отклонился от маршрута и столкнулся с другим автобусом, следовавшим в противоположном направлении.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере четыре человека погибли и 18 пострадали в результате ДТП с автобусом в Турции. Инцидент произошел на трассе, соединяющей столицу страны Анкару с городом Конья. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и автобус перевернулся.