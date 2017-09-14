В Египте 5-летняя украинка умерла после интимного ритуала - СМИ

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КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. В Египте после интимного ритуала скончалась пятилетняя украина.

Девочка была дочкой украинской эмигрантки. Пожилая свекровь женщины самовольно сделала внучке обрезание, пока мама девочки отсутствовала. В результате ребенок умер, сообщают "Вести".

В цивилизованном мире процедура женского обрезания (девочкам удаляют часть половых органов) признана опасным пережитком прошлого, однако во многих странах Африки и даже в России (Дагестан) она часто практикуется.

По информации издания, трагедия произошла в курортном городе Хургада. О случившемся рассказала соседка, и сейчас тема широко обсуждается в египетских пабликах. Женщина утверждает, что свекровь ее украинской соседки самовольно провела операцию ребенку в домашних условиях, не имея на то ни разрешения родителей, ни медицинской компетенции. По ее словам, женское обрезание в исламе допустимо только в отношении половозрелых девушек и только по их согласию.

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви служебный автомобиль патрульной полиции сбил 7-летнего велосипедиста, внезапно выехавшего на проезжую часть.