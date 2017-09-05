За издевательство над ветеранами. В Харькове разгромили фотовыставку

КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. В Харькове разрушили выставку старых фотографий на "Военведе", сообщил один из организаторов проекта Алексей Соболев на своей странице в Facebook.

"Вчера приходили несколько враждебно настроенных людей, возможно, это они. Все сделано организовано, сорваны все фотографии, ничего нигде не валяется. Возможно, это реакция местных жителей. Мы думали, что такое может произойти, но не так быстро", — рассказал он.

По его словам, после открытия выставки он столкнулся с агрессией со стороны некоторых харьковчан.

"У нас есть прецедент угроз, предупреждений. Сегодня утром нам позвонили и сказали, что какой-то юрист хочет подать на нас в суд, что наша выставка – это дьявольщина и тому подобное", — говорит Соболев.

facebook.com/Алексей Соболев В Харькове разрушили выставку старых фотографий на "Военведе"

Выставка была открыта 3 сентября, экспонатами ее стали старые фотографии, найденные в фотолаборатории на территории заброшенного Роганского летнего училища. Найденные пленки – вероятнее всего, снимки ветеранов для торжественного события или доски почета, сделанные в 70-80-х годах.

Так выглядела выставка до разрушения.

facebook.com/Алексей Соболев Выставка старых фотографий на "Военведе"

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