КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на утро 5 сентября на маршруты во Львове не выехала треть автобусов, которые должны курсировать согласно договоров, заключенных с перевозчиками. Об этом информирует ОО "За качественный транспорт" в Facebook.

"Ситуация с транспортом и дальше плачевная. По состоянию на 8.00–8.30 на маршрутах курсирует 425 автобусов не выехало 218 автобусов", – говорится в сообщении.

По данным GPS, наихудшая ситуация с автобусами на маршрутах, которые обслуживает ООО "Фиакр", ООО "Мира и К", ОАО АТП-14630.

В конце августа анонсировалось подорожание проезда в общественном транспорте Львова.