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    Общество

    На маршруты во Львове не выехала треть автобусов

    (обновлено: )10720
    Как отмечается в сообщении, ситуация с транспортом "плачевная". По состоянию на 8.00–8.30 на маршрутах курсирует 425 автобусов не выехало 218 автобусов.
    Водитель общественного транспорта. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 сен — РИА Новости Украина. По состоянию на утро 5 сентября на маршруты во Львове не выехала треть автобусов, которые должны курсировать согласно договоров, заключенных с перевозчиками. Об этом информирует ОО "За качественный транспорт" в Facebook.

    "Ситуация с транспортом и дальше плачевная. По состоянию на 8.00–8.30 на маршрутах курсирует 425 автобусов не выехало 218 автобусов", – говорится в сообщении.

    По данным GPS, наихудшая ситуация с автобусами на маршрутах, которые обслуживает ООО "Фиакр", ООО "Мира и К", ОАО АТП-14630.

    В конце августа анонсировалось подорожание проезда в общественном транспорте Львова.

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