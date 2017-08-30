Во Львове подорожает проезд в общественном транспорте

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Во Львове с 1 сентября тариф на проезд в городском электротранспорте повысится до трех гривен, сообщается на сайте городского совета.

"Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета согласовало проект решения об установлении тарифов на проезд в электротранспорте Львова, согласно которому, с 1 сентября тариф на проезд в электротранспорте города составит 3 грн и 1 грн 50 для учащихся и студентов", — говорится в сообщении.

Предложенный тариф планируется утвердить на ближайшем заседании исполкома Львовского горсовета.

На данный момент проезд в электротранспорте Львова составляет 2 гривны.

Напомним, в Киеве летом подорожал проезд в метро.