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    Общество

    Во Львове подорожает проезд в общественном транспорте

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    Проезд в электротранспорте Львова на сегодня составляет две гривны, городское отделение АМКУ согласовало проект решения об установлении тарифов на уровне трех гривен.
    Львов - площадь Рынок
    RIA News Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Во Львове с 1 сентября тариф на проезд в городском электротранспорте повысится до трех гривен, сообщается на сайте городского совета.

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    "Львовское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета согласовало проект решения об установлении тарифов на проезд в электротранспорте Львова, согласно которому, с 1 сентября тариф на проезд в электротранспорте города составит 3 грн и 1 грн 50 для учащихся и студентов", — говорится в сообщении.

    Предложенный тариф планируется утвердить на ближайшем заседании исполкома Львовского горсовета.

    На данный момент проезд в электротранспорте Львова составляет 2 гривны.

    Напомним, в Киеве летом подорожал проезд в метро.

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