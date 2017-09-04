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    Украинец одержал победу на международном авиашоу в Чехии

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    Заместитель командира по летной подготовке 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВВС ВСУ полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень на авиашоу.
    Украинский полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу Czech International Air Fest-2017
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Украинский полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017", которое проходило в чешском городе Градец Кралове. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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    "Заместитель командира по летной подготовке 831-й бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" ВВС ВСУ полковник Александр Оксанченко подтвердил свой профессиональный уровень и получил трофей "За безупречный лучший динамический показ", — уточнили в Генштабе.

    facebook.com/GeneralStaff.ua/
    Украинский полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017"
    facebook.com/GeneralStaff.ua/
    Украинский полковник Александр Оксанченко победил на международном авиашоу "Czech International Air Fest-2017"

    Отметим, что на прошлогоднем авиапоказе CIAF-2016 в Чехии Оксанченко также был признан лучшим за выполнение фигур высшего пилотажа.

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