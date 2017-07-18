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    За лучший пилотаж. Украинских военных наградили на авиашоу в Британии

    (обновлено: )11301
    Военные летчики 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" ВС ВСУ стали победителями в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo-2017.
    Выступление украинских военных на авиашоу в Великобритании
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Украинские военные летчики получили награду за лучший пилотаж на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo-2017 в Великобритании, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны Украины.

    Появилось видео выступления украинских летчиков на авиашоу в Британии. Видео
    Петр Порошенко/Facebook
    Маневры по-украински. Выступление летчиков на авиашоу в Британии

    "Военные летчики 831-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Полтавской области, стали победителями в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo-2017, который проходил с 14 по 16 июля 2017 года в Великобритании", — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

    По данным Минобороны, Украину представляли два самолета-истребителя Су-27 и военно-транспортный самолет Ил-76 ВС страны.

    Программа была составлена таким образом, чтобы во время выступления показать возможности самолета-истребителя, его маневренность и профессиональный уровень летчика, не выходя за пределы видимости, отмечается в сообщении.

    Министерство обороны Украины
    Награда за выступление украинских военных на авиашоу в Великобритании

    Показ The Royal International Air Tattoo-2017 является один из самых престижных в мире, свои пилотажные программы на нем демонстрируют лучшие специалисты на самых современных видах авиационной техники, добавили в Минобороны.

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