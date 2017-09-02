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    Фотоленты

    Трагедия на авиашоу в России: жуткие кадры с места крушения

    (обновлено: )395
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме "Черное" в подмосковной Балашихе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме "Черное" в подмосковной Балашихе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме "Черное" в подмосковной Балашихе.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    В Балашихе на авиашоу разбился самолет
    instazheldora/instagram
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    Скриншот
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    В Подмосковье на авиашоу разбился самолет
    Скриншот

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    Обломки самолета Ан-2, потерпевшего крушение во время авиашоу, на аэродроме "Черное" в подмосковной Балашихе.

    В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    "Во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолет Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказал собеседник агентства.

    По его словам, во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.

    "На земле пострадавших и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.

    Он также добавил, что возгорание самолета было ликвидировано.

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