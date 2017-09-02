Трагедия на авиашоу в России: жуткие кадры с места крушения

В подмосковной Балашихе во время показательных выступлений потерпел крушение самолет Ан-2, в результате инцидента погибли оба пилота, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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"Во время показательных выступлений вблизи Балашихи упал самолет Ан-2. Оба пилота, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", — сказал собеседник агентства.

По его словам, во время захода на посадку самолет рухнул и загорелся.

"На земле пострадавших и разрушений нет", — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что возгорание самолета было ликвидировано.