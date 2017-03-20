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    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя

    62
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя
    Министерство обороны Украины

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    ВВС Украины отрабатывают тактические приемы ведения воздушного боя

    Летный состав 831 бригады тактической авиации Воздушного командования "Центр" Воздушных сил ВСУ отрабатывает тактические приемы ведения воздушных боев и оттачивает маневренность боевых истребителей, выполняя фигуры высшего пилотажа, сообщает пресс-служба Минобороны.

    По словам летчика-инструктора Александра Оксанченко, неоднократного победителя международных авиашоу в Европе, фигуры высшего пилотажа не только эффектно воспринимаются любителями авиации, но и имеют "практическое применение" — используются во время воздушных боев. С появлением истребителей четвертого поколения стали возможны фигуры, выполняемые на критических режимах полета. Так появились известные "Колокол", "Кобра", полет на предельно малых скоростях и другие.

    Смотрите также: Зимние полеты истребителей ВВС Украины на Прикарпатье

    "Преимущество в скорости позволяет летчику-истребителю получить инициативу во время боя и удерживать ее, находясь большую часть времени в положении атакующего и пресекая попытки противника оторваться от преследования прямолинейным разгоном скорости. Поэтому летный состав бригады тактической авиации отрабатывает такие маневры, как вираж, предельный по тяге, боевой разворот с поворотом во внутренней сторону, горка с выполнением бочки на выводе, полупетля, переворот, косая петля. Именно они чаще всего используются во время боевого применения Су-27", — пояснил полковник Александр Оксанченко.

    Для того, чтобы помешать противнику "поймать" на прицел самолет, военные летчики прибегают к фигурам высшего пилотажа. Так, применив фигуру под названием "Кадушка", когда самолет вращается вокруг своей горизонтальной оси на 360 градусов с созданием углов атаки и сохранением общего направления полета, летчик с атакованного может превратиться в атакующего.

    "Все фигуры пилотажа в зависимости от конкретной ситуации выполняются с разными углами атаки, различными радиусами и скоростями. Каждый раз летчик выбирает оптимальную на собственный взгляд серию фигур, которая поможет сорвать прицеливание и атаковать самому. Успех воздушного боя определяется не только маневренностью и скоростью, но и в первую очередь тем, насколько хорошо летчик овладел искусством пилотажа", — скзал полковник Оксанченко.

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