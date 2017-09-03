Прикарпатье накрыла непогода: град с перепелиное яйцо, Франковск затоплен

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Прикарпатье град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков. В Ивано-Франковскойй области прокатился мощный ливень с грозой.

Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило.

"В селе Микуличин прошла сумасшедшая гроза со шквалистым ветром и градом! Именно град наделал больше беды! Размером в перепелиное яйцо, он за 10 минут уничтожил весь урожай и фрукты! А также повредил много автомобилей! Местное население ожидает схода селевых потоков", — сообщают в группе "Наше Прикарпатье" в Facebook.

"В результате ливня, прошедшего во Франковске, по улице Приречной можно передвигаться разве, что на лодках", — сказано на той же странице.

Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в ближайшие два дня на реках Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение.