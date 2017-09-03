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    Прикарпатье накрыла непогода: град с перепелиное яйцо, Франковск затоплен

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (197)

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    Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило. Пользователи соцсетей делятся фото и видео из пострадавших от непогоды населенных пунктов.
    Затопленная после дождя улица Ивано-Франковска
    Facebook Nashe Prykarpattia

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В Прикарпатье град уничтожил урожай и повредил автомобили, жители опасаются схода селевых потоков. В Ивано-Франковскойй области прокатился мощный ливень с грозой.

    Жители Микуличина сообщают о граде размером с перепелиное яйцо, а в Ивано-Франковске некоторые улицы затопило.

    "В селе Микуличин прошла сумасшедшая гроза со шквалистым ветром и градом! Именно град наделал больше беды! Размером в перепелиное яйцо, он за 10 минут уничтожил весь урожай и фрукты! А также повредил много автомобилей! Местное население ожидает схода селевых потоков", — сообщают в группе "Наше Прикарпатье" в Facebook.

    "В результате ливня, прошедшего во Франковске, по улице Приречной можно передвигаться разве, что на лодках", — сказано на той же странице.

    Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщала, что в ближайшие два дня на реках Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение.

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