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    Общество

    В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

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    Украина, непогода: на смену жаре пришли дожди (194)

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    По информации ГСЧС, при сильных ливнях будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках. В горах возможно образование селей.
    На Закарпатье мощный ливень затопил целый город. Архивное фото
    pmg.ua

    КИЕВ, 3 сен — РИА Новости Украина. В ближайшие два дня на реках Закарпатской области объявлено штормовое предупреждение, сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "В ночь с 2 на 3 сентября и 3 и 4 сентября на реках Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы. Ожидаются повышение уровней воды на 0,2-1,0 м (в пределах коренных берегов)", — говорится в сообщении.

    Спасатели отметили, что при сильных ливнях будет формироваться значительный местный сток, мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках.

    Кроме того, в горах возможно образование селей.

    Напомним, Хьюстон, четвертый по населению мегаполис США (более 6,5 миллиона жителей), столкнулся с наводнениями из-за шторма "Харви". "Харви" стал самым разрушительным ураганом на территории США за последние 12 лет, с тех пор как на страну в 2005 году обрушился ураган "Катрина", который привел к затоплению территории города Новый Орлеан в Луизиане.

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