Погода в Украине: местами дожди с грозами

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 15 августа в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.
В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, вечером и в Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, в восточной части — восточный, 5-10 м / с.
Температура ночью 13-18 °, днем 24-29 °; в южной части и восточных областях ночью 19-24 °, днем 30-35 °; в Карпатах ночью 7-12 °, днем 20-23 °.
В Киеве без осадков. Ночью 16..18 °, днем 26..28 °.
Во Львове вторник пройдет без осадков. Температура ночью 13..15 °, днем около 25 °.
В Днепре 15 августа сохранится солнечная и жаркая погода — ночью 18..20 °, днем 30..32 °.
В Одессе без осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 18..20 °, днем 30..32 °.
В Харькове ночь вторника будет без осадков, днем пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Температура ночью 21..23 °, днем 32..34 °.
В Карпатах 15 августа осадков не ждем. Ночью 7..12 °, днем 20..25 °.
Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.