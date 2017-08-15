Погода в Украине: местами дожди с грозами

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Во вторник, 15 августа в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

В Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях, вечером и в Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, в восточной части — восточный, 5-10 м / с.

Температура ночью 13-18 °, днем ​​24-29 °; в южной части и восточных областях ночью 19-24 °, днем ​​30-35 °; в Карпатах ночью 7-12 °, днем ​​20-23 °.

В Киеве без осадков. Ночью 16..18 °, днем ​​26..28 °.

Во Львове вторник пройдет без осадков. Температура ночью 13..15 °, днем ​​около 25 °.

В Днепре 15 августа сохранится солнечная и жаркая погода — ночью 18..20 °, днем ​​30..32 °.

В Одессе без осадков, вечером возможен кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 18..20 °, днем ​​30..32 °.

В Харькове ночь вторника будет без осадков, днем ​​пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Температура ночью 21..23 °, днем ​​32..34 °.

В Карпатах 15 августа осадков не ждем. Ночью 7..12 °, днем ​​20..25 °.

УкрГМЦ, facebook Карта погоды на 15 августа

Как сообщалось ранее, в результате ухудшения погодных условий из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 93 населенных пунктов в пяти областях.