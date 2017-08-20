Синоптики обещают дожди и грозы в ряде областей Украины

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 20 августа, в Украине в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, передает Украинский Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, на большей территории Украины осадков не ожидается.

"20 августа в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м / с, местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, на остальной территории без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м / с ", — говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 29-34 градусов тепла, в Волынской, Львовской и местами в Закарпатской областях — 23-28 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что на будущей неделе в Украине похолодает и будет дождливо.