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    Синоптики обещают дожди и грозы в ряде областей Украины

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    В воскресенье по Украине в среднем температура установится на уровне 29-34 градусов тепла, в Волынской, Львовской и местами в Закарпатской областях - 23-28 градусов тепла.
    Непогода. Архивное фото
    RIA News Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье, 20 августа, в Украине в большинстве западных областей ожидаются кратковременные дожди и грозы, передает Украинский Гидрометцентр.

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    По прогнозам синоптиков, на большей территории Украины осадков не ожидается.

    "20 августа в большинстве западных областей кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 17-22 м / с, местами сильные ливни, ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м / с, на остальной территории без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 м / с ", — говорится в сообщении.

    Температура установится на уровне 29-34 градусов тепла, в Волынской, Львовской и местами в Закарпатской областях — 23-28 градусов тепла.

    Ранее сообщалось, что на будущей неделе в Украине похолодает и будет дождливо.

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