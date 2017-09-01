В Польше задержана подозреваемая в нападении на украинок

КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Полиция Польши задержала одну из подозреваемых в нападении на украинских студенток и разыскивает еще двух мужчин, сообщает телеканал TVN 24.

"Нападение произошло 13 августа перед пятым часом утра. Украинки возвращались с дискотеки и столкнулись с нападавшими в районе площади Качиньского в Люблине. Нападавшим не понравилось, что они разговаривали на украинском языке. В их сторону сначала посыпались лозунги типа "Польша для поляков". Потом дошло до потасовки, во время которой одну из украинских студенток ударили бутылкой по голове", — говорится в сообщении.

По данным телеканала, одну из подозреваемых в нападении — 28-летнюю женщину — удалось задержать в Сопоте. Прокуратура уже предъявила ей обвинение в нападении на расовой почве и оскорблении.

"Задержанная женщина не признала своей вины. Ей грозит до пяти лет лишения свободы", — сообщает телеканал.

Уточняется, что полиция все еще ищет двоих мужчин, которые принимали участие в нападении на украинок.

Напомним, 28 августа в академгородке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а затем избили его.