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    Общество

    В Польше задержана подозреваемая в нападении на украинок

    (обновлено: )28
    Как стало известно, одну из подозреваемых в нападении - 28-летнюю женщину - удалось задержать в Сопоте. Прокуратура уже предъявила ей обвинение в нападении на расовой почве и оскорблении.
    Полиция в Польше. Архивное фото
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    КИЕВ, 1 сен — РИА Новости Украина. Полиция Польши задержала одну из подозреваемых в нападении на украинских студенток и разыскивает еще двух мужчин, сообщает телеканал TVN 24.

    Варшава
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    "Нападение произошло 13 августа перед пятым часом утра. Украинки возвращались с дискотеки и столкнулись с нападавшими в районе площади Качиньского в Люблине. Нападавшим не понравилось, что они разговаривали на украинском языке. В их сторону сначала посыпались лозунги типа "Польша для поляков". Потом дошло до потасовки, во время которой одну из украинских студенток ударили бутылкой по голове", — говорится в сообщении.

    По данным телеканала, одну из подозреваемых в нападении — 28-летнюю женщину — удалось задержать в Сопоте. Прокуратура уже предъявила ей обвинение в нападении на расовой почве и оскорблении.

    "Задержанная женщина не признала своей вины. Ей грозит до пяти лет лишения свободы", — сообщает телеканал.

    Уточняется, что полиция все еще ищет двоих мужчин, которые принимали участие в нападении на украинок.

    Напомним, 28 августа в академгородке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а затем избили его.

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