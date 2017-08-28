В Польше четверо нетрезвых избили студента из Украины

Michal SZALAST/EAST NEWS

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В академгородке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а затем избили его, сообщает "Польское радио".

Ночью с субботы на воскресенье 25-летнего Евгения задели трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали деньги, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Напавший обращался вульгарно; студент со своей стороны объяснил, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения ударили кулаком в лицо. Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он еще одного удара, но студент не мог говорить из-за крови во рту. Его ударили снова. Отмечают, что пострадавший учится заочно на факультете ветеринарной медицины.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила изданию, что один из нападавших уже арестован на три месяца, его подозревают в ограблении. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме. Полиция также установила данные второго из нападавших.

Как сообщила Рената Лящка-Русек, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.

Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.