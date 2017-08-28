наверх
28.08.201722:39
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Польше четверо нетрезвых избили студента из Украины

    Тема:

    Европа открывает для украинцев свои границы (658)

    (обновлено: )16741
    Сначала нападавшие требовали деньги, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Студент со своей стороны объяснил, что он поляк, который приехал из Украины.
    Скорая помощь в Польше. Архивное фото
    Michal SZALAST/EAST NEWS

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина.  В академгородке Люблина трое мужчин и женщина требовали деньги у студента из Украины, а затем избили его, сообщает "Польское радио".

    Пункт пропуска через украинско-польскую границу Рава-Русская
    Украинское фото
    Черные "ласточки" безвиза. Из Польши высылают украинских заробитчан

    Ночью с субботы на воскресенье 25-летнего Евгения задели трое мужчин и одна женщина в нетрезвом состоянии. Сначала требовали деньги, а когда оказалось, что у студента денег нет, прозвучал вопрос, откуда он. Напавший обращался вульгарно; студент со своей стороны объяснил, что он поляк, который приехал из Украины. После этого Евгения ударили кулаком в лицо. Когда он лежал на земле, нападавшие спросили, хочет ли он еще одного удара, но студент не мог говорить из-за крови во рту. Его ударили снова. Отмечают, что пострадавший учится заочно на факультете ветеринарной медицины.

    Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек подтвердила изданию, что один из нападавших уже арестован на три месяца, его подозревают в ограблении. Это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья, несколько лет провел в тюрьме. Полиция также установила данные второго из нападавших.

    Как сообщила Рената Лящка-Русек, избиение студента из Украины не было преступлением на почве национальной вражды.

    Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Наводнение после урагана "Харви" в Техасе
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Глава ЛНР Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе