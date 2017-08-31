ГПУ просит суд отстранить задержанного за взятку Будника - СМИ

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КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева с ходатайством об отстранении подозреваемого во взяточничестве начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

По данным следствия, Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ.

"Ходатайство об отстранении подозреваемого Будника направлено в суд", — сообщил собеседник агентства.

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Как сообщалось, Печерский суд не стал отстранять Будника от должности на время следствия. Кроме того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 128 тысяч гривен, после внесения которого генерал вышел из СИЗО.