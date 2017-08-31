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    Задержанный за взятку Будник после выхода из СИЗО вернулся на работу - СМИ

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    Сергей Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ. Печерский суд не стал отстранять Будника от должности.
    Генерал полиции Сергей Будник
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник, ранее задержанного по подозрению в получении взятки, после выхода из СИЗО продолжает исполнять свои должностные обязанности, сообщают "Украинские новости".

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    По данным следствия, Будник был задержан на прошлой неделе в Киеве при получении 96 тысяч гривен взятки. С июня он получил в общей сложности 170 тысяч гривен неправомерной выгоды, утверждают в ГПУ. 

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    "Он на работе, но сейчас находится на выезде", – сообщил изданию источник в правоохранительных органах.

    Других подробностей собеседник издания сообщать не стал.

    Как сообщалось, Печерский суд не стал отстранять Будника от должности на время следствия. Кроме того, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 128 тысяч гривен, после внесения которого генерал вышел из СИЗО.

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