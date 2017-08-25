Опрос: 70% украинцев считают, что дела в стране идут неправильно

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Почти 70% украинцев считают, что дела в стране идут в неправильном направлении, свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией GfK Ukraine по заказу Международного Республиканского Института.

По мнению 68% опрошенных украинцев, дела в Украине идут в неправильном направлении. В то же время 18% респондентов считают, что дела идут в правильном, а для 15% этот вопрос оказался сложным.

На вопрос, как изменилась экономическая ситуация в Украине за последние 12 месяцев, подавляющее большинство респондентов указали, что экономическая ситуация в стране ухудшилась.

В частности, 35% опрошенных ответили, что она значительно ухудшилась, 33% — ухудшилась в определенной степени, а для 21% — не изменилась. Всего 6% считают, что экономическая ситуация несколько улучшилась, а для 1% граждан — значительно улучшилась. Еще 3% не смогли ответить на этот вопрос.

Кроме того, как показал опрос, почти половина граждан ожидают ухудшения экономической ситуации в страна в следующие 12 месяцев.

Так, 23% респондентов ожидают, что экономическая ситуация значительно ухудшится, а 20% убеждены, что она несколько ухудшится. В то же время 26% считают, что экономическая ситуация не изменится, а 19% затруднились ответить на этот вопрос. Только 11% ожидают, что она несколько улучшится, а 1% — значительно улучшится.

Как сообщалось ранее, если бы референдум о независимости Украины проходил в августе 2017 года, то за независимость государства проголосовали бы 70% граждан.