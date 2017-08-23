Как и почему меняется мнение украинцев? Опрос анализирует социолог

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Патриотами Украины считают себя 83% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии Дня Независимости социологической группой "Рейтинг".

По данным опроса, 76% опрошенных граждан сказали, что поддержали бы Независимость Украины, если бы голосование состоялось в настоящее время. С 2013 года количество тех, кто поддерживает независимость Украины, увеличилось на 15%.

Подробнее о результатах проведенного социологического опроса рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

І чи відрізняються результати від опитувань попередніх років?

— Якщо говорити про питання, чи охарактеризували б себе українці патріотами своєї держави, то теперішні 83% вже фіксувались раніше, в 2012-2013 роках. Деякий сплеск патріотизму був в 2014 році, в серпні у нас був замір якраз в розпал війни на Сході і це трохи підвищило показник до 86% рівень патріотизму, але, в принципі, цифра ця є доволі стабільною. Показовим є те, що 10% українців не називають патріотом себе і найбільше таких на Сході та на Півдні. На Сході навіть менше, близько 10%, а от на Півдні 18% населення говорить, що вони не патріоти своєї країни. А от стосовно незалежності, тут показник значно відрізняється від довоєнного часу, назвемо так. Якщо у 2012, 2013 роках кількість людей, які підтримали б вибір незалежності України сьогодні, таких було лише 62, 61%, тобто, справді, на 15% менше. Натомість, на той час близько чверті говорили, що вони б не підтримали незалежність України. Зараз таких лише 14%. Тобто в динаміці ми бачимо, що військові дії і, власне, зменшення території наших опитувань на Крим та частину Донбасу призвело до того, що частина проросійсько орієнтованого населення просто випала з наших вибірок через такі військові дії, зокрема. Відповідно, зараз ми бачимо, що абсолютна більшість на Заході, майже тотальна більшість в Центрі вони б підтримали незалежність. Але кожен п'ятий мешканець Півдня та Сходу і надалі не підтримують незалежність України. Чому? Тому що це, в принципі, напевно, є люди старшого поколінням, які ностальгують за СРСР і, відповідно, для них, навіть коли вони відповідають на питання, чи вони є патріотами, вони говорять так, але мають на увазі, наприклад, радянську Україну ще тих часів.

Що українці вкладають в поняття патріотизму?

— Ми опитували українців, що, в першу чергу, є предметом гордості за свою країну, то дуже великий перелік відповідей дали українці. Це, в основному, ті, що набрали близько третини відповідей, це предмет гордості через місце, де я народився, виріс, наша земля, територія, на якій ми живемо, держава, в якій ми живемо, великі люди нашої національності. Трошки менше такі речі як наша працьовитість, наша мова, наші пісні, наше минуле, історія, душевні якості, ще менше, але все ж таки це 15%, наприклад, прапор, герб, рідна природа, віра, могили предків. Тобто дуже різношерстні відповіді дають українці і сказати, що, наприклад, в одному регіоні щось одне є предметом гордості за країну, а в іншому регіоні щось інше не доводиться. В принципі, всі обирають досить різні показники.

Чи є дані з того приводу, що очікують від незалежності українці?

— Ви знаєте, тут чого очікують від незалежності, зрозуміло з самого початку. Очікують більш-менш стабільності, добробуту і перспективне майбутнє, тобто впевненості в майбутньому. Тобто це є бачення чи бажання від держави в майбутньому, відповідно, підтримка незалежності ґрунтується десь на цих очікуваннях.

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Як щодо очікувань, яких змін хочуть найбільше українці?

— Я говорив про найпершу зміну, якої хотілося б особисто українцям — це покращення матеріального становища. Але якщо говорити про не особисті, а державні, загальнонаціональні проблеми, то, звичайно, в першу чергу є завершення війни на Сході, яка турбує переважну більшість і яка є номером один серед проблем українців.

Які очікування від влади?

— Боротьби з корупцією, зменшення, точніше кажучи, рівня корупції на вищих щаблях влади. Адже, в принципі, таким більш-менш єдиним рецептом успіху нашої держави можна назвати те, що почали красти менше, от такою звичайною мовою, щоб зменшився рівень корупції, щоб державні службовці, нардепи, взагалі, представники вищих ешелонів влади, щоб вони представляли державні інтереси чи піклувались за державні інтереси, а не за свої особисті.

Свое мнение о том, что вызывает гордость и стыд за Украину, выразили радиослушатели Голоса Столицы.

Михаил, Киев: Я горжусь тем, что у нас была страна одна из лучших в мире и развита пропорционально была индустрия, сельское хозяйство и образование. То есть потенциал есть и мы многое можем. Но стыдно за то, что мы все это растеряли, развалили. Но есть надежда, может, когда-нибудь ума хватит все восстановить.

Сергей, Киев: Гордится особо нечем. Можно подвести результат: 26 лет независимости минус 12 миллионов по предварительной, по-моему, переписи населения у нас сейчас 40 миллионов. Официально какое-то интернет-издание накануне написало, что 40 миллионов с хвостиком.

Сергій Михайлович: Колись в свій час Петро Перший сказав, що за державу обідно. Мені за Україну обідно. Ви розумієте, це країна, яка у світі, по різним даним, має приблизно 28% світового запасу чорнозему. Люди розумні. Люди, які все мають. Але ці люди всі не живуть, а виживають у цій країні, яка може прогодувати всю Європу.

Ранее замруководителя отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова в эфире «ГС» сообщила, что на мероприятиях ко Дню Победы в Днепре изъяты ножи и пистолеты.

Напомним, политолог Алексей Якубин в эфире Голоса Столицы заявил, что политики предпочитают пиариться на прошлом, а не создавать новую официальную украинскую идеологию.