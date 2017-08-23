наверх
23.08.201710:52
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Выяснились новые подробности о найденном в Виннице "нацистском" сейфе

    (обновлено: )148
    В сейфе обнаружили спрессованные и почти полностью уничтоженные ржавчиной, влагой и временем документы. А на дне сейфа можно было увидеть четкую надпись W Warszawie.
    Найденный в Виннице сейф
    facebook.com/oleksandr.fedoryshen

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Найденный в Виннице во вторник "нацистсикй" сейф оказался польским. Об этом на своей странице рассказал директор КП "Центр истории Винницы" Александр Федоришен.

    В Виннице обнаружили немецкий сейф
    Вінниця.Ок
    Сенсации не будет. В Виннице нашли сейф нацистов с советским "кладом"

    "А сейф не немецкий. Польский, начала ХХ века", — написал он.

    По его словам, в сейфе обнаружили спрессованные и почти полностью уничтоженные ржавчиной, влагой и временем документы. А на дне сейфа можно было увидеть четкую надпись W Warszawie.

    Также сообщается, что сейф после реконструкции намерены экспонировать в краеведческом музее. Приблизительный вес найденного артефакта составляет почти полтонны.

    Ранее сообщалось, что в Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Курт Волкер
    Минск. Встреча Волкер-Сурков
    Репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины в Киеве
    Киев готовится ко Дню Независимости Украины
    Одесское СИЗО
    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО
    Подозреваемые по делу о терактах в Каталонии
    Смертельный туризм. Теракт в Барселоне