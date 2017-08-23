Выяснились новые подробности о найденном в Виннице "нацистском" сейфе

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. Найденный в Виннице во вторник "нацистсикй" сейф оказался польским. Об этом на своей странице рассказал директор КП "Центр истории Винницы" Александр Федоришен.

"А сейф не немецкий. Польский, начала ХХ века", — написал он.

По его словам, в сейфе обнаружили спрессованные и почти полностью уничтоженные ржавчиной, влагой и временем документы. А на дне сейфа можно было увидеть четкую надпись W Warszawie.

Также сообщается, что сейф после реконструкции намерены экспонировать в краеведческом музее. Приблизительный вес найденного артефакта составляет почти полтонны.

Ранее сообщалось, что в Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны.