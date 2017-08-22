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    Общество

    В Виннице нашли таинственный сейф нацистов

    (обновлено: )50130
    На обнаруженном сейфе сохранились немецкие буквы, а рядом нашли две монеты оккупационного периода. Пока что сейф не вскрывали. Он находится под усиленной охраной на территории музея.
    В Виннице нашли таинственный сейф нацистов
    day.kyiv.ua/ru

    КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В Виннице был найден закрытый немецкий сейф времен Второй мировой войны, сообщает УНН со ссылкой на представителей Винницкого областного краеведческого музея.

    "Да действительно, есть такая находка, она находится сейчас у нас в музее", — сообщили журналистам в местном историческом учреждении.

    Сейф еще пока не открывали. Он находится под усиленной охраной на территории музея.

    По данным газеты "День", сейф был найден при прокладке теплотрассы. Отмечается, что в ночь с 20 на 21 августа виннитчанин Олег Суходольский, прогуливаясь со своим другом в центре города, решили посмотреть, как идут работы по замене теплотрассы на улице Магистрантской.

    day.kyiv.ua
    В Виннице нашли таинственный сейф нацистов

    Когда они спустились в котлован, то заметили железный предмет, напоминающий ящик. Находка заинтересовала Олега, поскольку глубина котлована была около 4 метров.

    Мужчина вызвал полицию, а уже утром вместе со своими друзьями-археологами они начали раскапывать найденный ящик. Оказалось, что находка — немецкий сейф.

    day.kyiv.ua
    В Виннице нашли таинственный сейф нацистов

    На нем сохранились немецкие буквы, а рядом нашли две монеты оккупационного периода. 

    Напомним, в апреле был найден древнегреческий склеп, построенный во времена Александра Македонского в Крыму, ученые перенесут склеп на территорию Керченского музея-заповедника.

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