В Белоруссии задержали фуру с радиоактивной черникой из Украины

КИЕВ, 22 авг – РИА Новости Украина, Нина Гурина. Белорусские таможенники не допустили ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) партии радиоактивной черники из Украины, сообщил во вторник Государственный таможенный комитет Белоруссии.

"Сотрудники Брестской таможни пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза из Украины крупной партии радиоактивной черники", — говорится в сообщении.

В таможенном комитете отметили, что грузовой автомобиль следовал из Украины через пункт таможенного оформления "Верхний Теребежов". Согласно товаросопроводительным документам, из Ровенской области в адрес одной из гомельских фирм следовало 600 мешков замороженной клюквы общим весом около 21 тонны.

Однако, как говорится в сообщении, во время оформления транспортного средства система радиационного контроля зафиксировала значительное превышение допустимой дозы гамма-излучения. В ходе поиска источника ионизирующего излучения таможенники обнаружили в прицепе-рефрижераторе 100 мешков замороженной черники весом около 3 тонн, которые были сокрыты от таможенного контроля на дне кузова под основным товаром. Максимальное значение мощности эффективной дозы гамма-излучения ягод превысило допустимую норму в четыре раза (0,8 мкЗв/ч).

Подчеркивается, что проведение дополнительного радиационного контроля специалистами Столинского районного центра гигиены и эпидемиологии подтвердило данный факт. Установлен изотоп гамма-излучения – цезий-137, который считается одним из самых опасных радионуклидов для здоровья человека, подчеркнули в комитете.

В ведомстве сообщили, что из-за несоответствия товара санитарным требованиям автомобиль с радиоактивным грузом возвращен на территорию сопредельного государства, о чем проинформированы сотрудники контролирующих органов Украины. По факту недекларирования 3 тонн черники Брестской таможней составлен административный протокол.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Ранее сообщалось, что специалисты Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности зафиксировали незначительное повышение радиационного фона вблизи Кропивницкого.