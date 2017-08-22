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    Общество

    В Украине ввели карантин из-за жука-вредителя

    (обновлено: )9410
    Карантин из-за западного кукурузного жука введет в Гощанском, Дубенском и Здолбуновском районах Ровенской области, а также в Турийском районе на Волыни.
    Кукуруза. Архивное фото
    RIA News Катерина Совдагари | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 авг — РАИ Новости Украина. В ряде регионов Украины введет карантин по западному кукурузному жуку, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

    Карантин введен в Волынской области, Турийском р-не, с. Селец на площади 30 га.

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    Ограничительные меры введены и в Ровенской области: в Гощанском р-не, с. Половцы на площади 58 га., в Дубенском р-не, с. Тараканов на площади 75,78 га., в Здолбуновском р-не, с. Здовбица на площади 147 га.

    Напомним, ранее в одном из районов Харькова из-за бешенства ввели карантин.

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