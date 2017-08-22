В Украине ввели карантин из-за жука-вредителя

КИЕВ, 22 авг — РАИ Новости Украина. В ряде регионов Украины введет карантин по западному кукурузному жуку, сообщает пресс-служба Госпотребслужбы.

Карантин введен в Волынской области, Турийском р-не, с. Селец на площади 30 га.

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Ограничительные меры введены и в Ровенской области: в Гощанском р-не, с. Половцы на площади 58 га., в Дубенском р-не, с. Тараканов на площади 75,78 га., в Здолбуновском р-не, с. Здовбица на площади 147 га.

Напомним, ранее в одном из районов Харькова из-за бешенства ввели карантин.