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    В Харькове в одном из районов введен карантин из-за бешенства

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    По решению главного госинспектора ветеринарной медицины в Харькове, на территории Основянского района были установлены карантинные ограничения на пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого.
    Котенок. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В Основянском районе Харькова в понедельник, 14 августа 2017 года, ввели карантин из-за бешенства, сообщает пресс-служба Харьковского городского совета. По данным управления Госпродпотребслужбы в городе Харькове, несколько дней назад хозяева частного дома по ул. Большой Жихарьской обнаружили у своего 5-месячного кота сильное слюнотечение и боязнь света.

    Валерий Харчишин
    Валерий Харчишин / Facebook
    Харчишин и бешенство. Мнение врача-инфекциониста

    Животное также нанесло травму жильцу дома, а в ночь с 11 на 12 августа животное погибло.

    "Лабораторное исследование подтвердило заболевание кота бешенством", — говорится в сообщении.

    Ввиду этого, по решению главного госинспектора ветеринарной медицины в Харькове, на территории Основянского района были установлены карантинные ограничения на пер. Маршака, ул. Маршака, ул. Томской, ул. Киквидзе, ул. Нечуй-Левицкого, где ветеринары проводят подворовую вакцинацию домашних животных против бешенства.

    Ранее сообщалось, что карантин был введен в Красноармейске Донецкой области из-за двух случаев бешенства, зарегистрированных на территории района и города.

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