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    Общество

    В четверг в Украине снова 35-градусная жара

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    В четверг, 17 августа, в Украине будет преобладать сухая и жаркая погода. Местами воздух прогреется до 35 градусов. В Киеве будет также жарко.
    Лето в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Украине в четверг ожидается температура 25-32 градусов выше нуля, информирует Украинский Гидрометцентр.

    В Киеве в этот день сохранится ясная погода, без осадков. Температура днем ​​28-30 градусов.

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    Во всех областях будет преобладать сухая погода.

    Так, в западной части днем ​​- без осадков. Температура днем ​​25-30 градусов выше нуля.

    На севере температура воздуха также днем ​​25-30 градусов тепла.

    В восточных областях — сухо, температура поднимется до 33 градуса тепла.

    В центральной части осадков не ожидается. Температура ​​27-33 градуса выше нуля.

    На юге воздух прогреется до 35 градусов выше нуля.

    Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 метров в секунду.

    Ранее в Украине наблюдалось некоторое понижение температуры и дожди.

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