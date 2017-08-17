В четверг в Украине снова 35-градусная жара

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Украине в четверг ожидается температура 25-32 градусов выше нуля, информирует Украинский Гидрометцентр.

В Киеве в этот день сохранится ясная погода, без осадков. Температура днем ​​28-30 градусов.

Во всех областях будет преобладать сухая погода.

Так, в западной части днем ​​- без осадков. Температура днем ​​25-30 градусов выше нуля.

На севере температура воздуха также днем ​​25-30 градусов тепла.

В восточных областях — сухо, температура поднимется до 33 градуса тепла.

В центральной части осадков не ожидается. Температура ​​27-33 градуса выше нуля.

На юге воздух прогреется до 35 градусов выше нуля.

Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 метров в секунду.

Ранее в Украине наблюдалось некоторое понижение температуры и дожди.