В четверг в Украине снова 35-градусная жара

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В Украине в четверг ожидается температура 25-32 градусов выше нуля, информирует Украинский Гидрометцентр.
В Киеве в этот день сохранится ясная погода, без осадков. Температура днем 28-30 градусов.
Во всех областях будет преобладать сухая погода.
Так, в западной части днем - без осадков. Температура днем 25-30 градусов выше нуля.
На севере температура воздуха также днем 25-30 градусов тепла.
В восточных областях — сухо, температура поднимется до 33 градуса тепла.
В центральной части осадков не ожидается. Температура 27-33 градуса выше нуля.
На юге воздух прогреется до 35 градусов выше нуля.
Ветер в Украине северо-восточный, 5-12 метров в секунду.
Ранее в Украине наблюдалось некоторое понижение температуры и дожди.