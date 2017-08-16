Погода в Украине: жарко, сухо, но в Киеве обещают дождь

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в среду облачно, вечером возможен дождь, сообщает Украинский Гидрометцентр.

Температура воздуха ночью 15-17 тепла, днем ​​25-28 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-3 метров в секунду.

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На западе и севере будет 25-30 градусов тепла. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко. Температура здесь ожидается 29-34 градуса выше нуля, местами 34-36 градусов.

Во всех областях в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на севере и в центре вероятные кратковременные грозовые дожди.

Напомним, в последние дни погода в Украине нестабильна — жара сменяется дождями и наоборот.