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    Погода в Украине: жарко, сухо, но в Киеве обещают дождь

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    На большей части территории Украины будет преобладать жаркая и сухая погода. Только на севере и в центральных областях возможны осадки.
    Вид на Киев
    Укргидрометцентр/Facebook

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Киеве в среду облачно, вечером возможен дождь, сообщает Украинский Гидрометцентр.

    Температура воздуха ночью 15-17 тепла, днем ​​25-28 выше нуля. Ветер северо-восточный 2-3 метров в секунду.

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    На западе и севере будет 25-30 градусов тепла. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко. Температура здесь ожидается 29-34 градуса выше нуля, местами 34-36 градусов.

    Во всех областях в Украине будет преобладать сухая воздушная масса, лишь на севере и в центре вероятные кратковременные грозовые дожди.

    Напомним, в последние дни погода в Украине нестабильна — жара сменяется дождями и наоборот.

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