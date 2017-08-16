Во Львовской области оштрафовали мать школьника, пропустившего уроки

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Червоноградский городской суд Львовской области оштрафовал на 34 грн женщину, сын которой за месяц пропустил 73 уроки без уважительных причин. Ее признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Женщине также придется заплатить 320 грн судебного сбора.

Как говорится в постановлении суда от 11 августа, в течение мая 2017 ребенок не приходил в школу и пропустил 73 уроки. Об этом правоохранителям сообщил директор Червоноградского школы №9, в которой учится ребенок, и отметил, что в 2017 этот ученик не впервые прогуливает уроки. В постановлении суда не указан возраст парня и причины, по которым ребенок не посещал уроки.

Мать ребенка дважды не появлялась на судебные заседания. Червоноградский суд под председательством судьи Николая Криля признал ее виновной в совершении правонарушения по ч.2 ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями обязанностей по воспитанию детей). Женщину оштрафовали на 34 грн, а также обязали уплатить 320 грн судебного сбора.

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