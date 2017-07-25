Избиение школьниц в Чернигове: дело направили в суд

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КИЕВ, 25 июл — РИА Новости Украина. Завершено расследование в отношении группы подростков, которые в апреле текущего года в Чернигове совершили хулиганские действия в отношении сверстников. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении группы подростков, которые в апреле текущего года в Чернигове совершили хулиганские действия в отношении трех девушек, которым причинены телесные повреждения и побои. Причастным к резонансному событию лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганские действия, которые сопровождались особой дерзостью и исключительным цинизмом)", – рассказали в прокуратуре.

Сейчас в суд направлено обвинительное заключение в отношении четырех несовершеннолетних и одной совершеннолетней, а также ходатайство в отношении малолетнего о применении принудительных мер воспитательного характера.

Напомним, социальные сети взорвало видео, на котором школьницы одной из школ Чернигова жестоко избивают девочку. Другие ученики не вмешивались в ситуацию. Кадры выложила мать пострадавшей.