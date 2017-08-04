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    В Харькове, катаясь на тарзанке, школьник получил тяжелую травму и впал в кому

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    По предварительным данным, во время катания на тарзанке парня серьезно травмировали ветки, которые упали ему на голову. Состояние здоровья тяжелое, пострадавший находится в коме.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В четверг вечером в Харькове с улицы Луи Пастера "скорая" доставила в больницу 15-летнего парня. У подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Состояние здоровья тяжелое, пострадавший находится в коме, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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    По предварительным данным, во время катания на тарзанке парня серьезно травмировали ветки, которые упали ему на голову. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Боярке под Киевом 13-летний мальчик покончил с собой, повесившись на бельевой веревке в квартире. Тело ребенка обнаружила мать, когда вечером вернулась домой.

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