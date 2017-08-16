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    Общество

    В Ивано-Франковске нашли захоронение с останками 50 человек

    (обновлено: )59
    Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.
    В Ивано-Франковске нашли захоронение с останками 50 человек
    radiosvoboda.org

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. В Ивано-Франковске при прокладке электрического кабеля рядом с центральным городским озером было найдено массовое захоронение с останками не менее 50 человек, сообщает "Радио Свобода".

    В Ирландии на территории бывшего католического приюта обнаружено массовое захоронение детей
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    В бывшем католическом приюте Ирландии найдено массовое захоронение детей

    Как стало известно, раскопки на месте захоронения ведут ученые ивано-франковского коммунального предприятия "Память". Исследователи уже обнаружили около двух мешков человеческих костей и предметов быта, среди которых — элементы женской и детской одежды.

    "Человеческие останки залегают слоем 30 сантиметров, возможно — глубже, мы пока не можем сказать точно. Длина ямы составляет пока пять метров. Останки находятся в анатомической целостности, но расположение тел не имеет никакого порядка. То есть тела оказались в яме без какого-либо упорядочивания", — рассказал руководитель КП "Память" Василий Тымкив.

    Известно, что местность рядом с захоронением в 40-х годах ХХ века использовалась для погребения жертв как коммунистического, так и нацистского режимов, и, учитывая особенности захоронения, ученые склонны считать, что в этой могиле — останки жертв НКВД.

    radiosvoboda.org
    В Ивано-Франковске нашли захоронение с останками 50 человек

    Пока у ученых нет официального разрешения на проведение раскопок, поэтому основательно исследовать захоронения они смогут только после оформления соответствующей документации.

    Как сообщалось ранее, исследователи обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры.

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