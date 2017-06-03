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    Массовое захоронение людей нашли в костеле в центре Львова

    (обновлено: )26
    Председатель правления ОО "Мемориал" Роман Гунда уверен, что найденные останки принадлежат узникам Тюрьмы на Лонцкого, "которая расположена рядом с костелом".
    Массовое захоронение во Львове
    Zaxid.net

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. В центре Львова на территории костела святого Лазаря обнаружено массовые захоронения людей, сообщает Zaxid.net со ссылкой на директора хоровой школы, которая расположена на территории костела — Владимира Заборовского.

    "Мы обнаружили останки во время реставрации стены возле госпиталя. Во время укрепления фундамента мастера обнаружили останки, которые напоминают человеческие. Мы их сложили в коробки и написали обращение к директору коммунального предприятия Львовского областного совета "Судьба" Святослава Шереметы и председателю правления ОО "Мемориал" Романа Гунда с просьбой помочь разобраться с этими останками", – рассказал Заборовский.

    Zaxid.net
    Массовое захоронение во Львове

    Сейчас найденные кости хранят в коробке на территории костела Лазаря. Чьи это останки, будут выяснять археологи.

    "Я убежден, что это кости 40-х годов из Тюрьмы на Лонцкого, которая расположена рядом с костелом. Раньше здесь был госпиталь для бедных людей во Львове, во время войны его закрыли и здесь было очень удобно прятать тела, территория не просматривалась с улицы. Найденные кости – это только начало, уверен, что после тщательного исследования здесь найдут еще много захоронений", – сказал Гунда.

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    Напомним, в начале мая массовое захоронение было обнаружено под медуниверситетом в США. 

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