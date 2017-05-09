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    Массовое захоронение обнаружено под медуниверситетом в США

    (обновлено: )24
    В XIX - XX веках в медицинском центре университета Миссисипи располагалась психиатрическая лечебница. По данным местных властей, эксгумация и перезахоронение останков обойдутся в 21 млн долларов.
    Массовое захоронение в медицинском центре Университета Миссисипи
    olemiss.edu

    КИЕВ, 9 мая — РИА Новости Украина. Останки по меньшей мере семи тысяч человек обнаружены на территории кампуса медицинского центра в Университете Миссисипи, пишет BBC.

    В Ирландии на территории бывшего католического приюта обнаружено массовое захоронение детей
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    В бывшем католическом приюте Ирландии найдено массовое захоронение детей

    Как отмечается, общая площадь захоронений составляет примерно 8 гектаров. В XIX — XX веках там располагалась психиатрическая лечебница, там же хоронили умерших пациентов.

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    По данным местных властей, эксгумация и перезахоронение останков обойдутся в 21 млн долларов — по 3 тысячи долларов на каждого умершего. Администрация медицинского центра, в свою очередь, изучает более дешевые альтернативы.

    Так, один из вариантов — проводить эксгумацию своими силами. По предварительным расчетам, это будет стоить 400 тысяч долларов в год в течение последующих восьми лет.

    olemiss.edu
    Массовое захоронение в медицинском центре Университета Миссисипи

    Планируемые расходы включают в себя строительство мемориала и лаборатории, где студенты смогут изучать останки умерших и их сохранившиеся вещи.

    Группа ученых университета сформировала консорциум, посвященный изучению останков.

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