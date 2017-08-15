В Днепре на заброшенном заводе накрыли незаконную нефтебазу

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области с полицейскими разоблачили подпольную нефтебазу, сообщает областное Управление защиты экономики.
В ходе обысков изъяты 250 тонн топлива на сумму 5,6 млн гривен.
"Полицейскими было установлено, что база длительное время обеспечивала незаконное хранение импортируемого дизельного и реактивного топлива, с последующей реализацией его субъектам хозяйственной деятельности региона. Топливо также транспортировалось в Литву и Белоруссию по железной дороге. Работала нефтебаза с нарушением правил безопасности и порядка эксплуатации оборудования. Любые разрешительные документы на работу повышенной опасности отсутствуют", — сообщает подробности Управление.
По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ст. 272 УК Украины) следственным управлением Нацполиции области открыто уголовное производство. Деятельность нефтебазы прекращена, оборудование опломбировано.
Следствие продолжается, проводятся экспертизы, устанавливаются виновные в совершении уголовного преступления.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в ПАО "Укргаздобыча".