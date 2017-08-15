В Днепре на заброшенном заводе накрыли незаконную нефтебазу

КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области с полицейскими разоблачили подпольную нефтебазу, сообщает областное Управление защиты экономики.

В ходе обысков изъяты 250 тонн топлива на сумму 5,6 млн гривен.

"Полицейскими было установлено, что база длительное время обеспечивала незаконное хранение импортируемого дизельного и реактивного топлива, с последующей реализацией его субъектам хозяйственной деятельности региона. Топливо также транспортировалось в Литву и Белоруссию по железной дороге. Работала нефтебаза с нарушением правил безопасности и порядка эксплуатации оборудования. Любые разрешительные документы на работу повышенной опасности отсутствуют", — сообщает подробности Управление.

Управления защиты экономики Днепропетровской области Незаконная нефтебаза на территории одного из заброшенных заводов Днепра

Управления защиты экономики Днепропетровской области Незаконная нефтебаза на территории одного из заброшенных заводов Днепра

По факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (ст. 272 ​​УК Украины) следственным управлением Нацполиции области открыто уголовное производство. Деятельность нефтебазы прекращена, оборудование опломбировано.

Следствие продолжается, проводятся экспертизы, устанавливаются виновные в совершении уголовного преступления.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в ПАО "Укргаздобыча".