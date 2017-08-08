Украина за июль нарастила импорт нефти из Ирана в 23 раза

КИЕВ, 8 авг — РИА Новости Украина. Украина значительно нарастила импорт нефти из Ирана, закупив в июле "черного золота" на 5,44 миллиона долларов, говорится в статистических материалах на сайте Государственной фискальной службы Украины.

Украина с июня начала покупать нефть у Иран. По данным фискальной службы, в июне Украина импортировала из Ирана нефти всего 236 тысяч долларов, таким образом июльские поставки выросли примерно в 23 раза.

В разрезе импорта нефти и сырых нефтепродуктов указано, что в июле Украина больше всего импортировала нефти из Азербайджана — на 22,4 миллиона долларов, из Казахстана ввезено нефти на 1,9 миллиона долларов, из Ирана — на 5,442 миллиона долларов, из других стран на 344 тысячи долларов.

Также указано, что всего с начала года Украина импортировала из Азербайджана нефти и сырых нефтепродуктов на 183,8 миллиона долларов, из Казахстана – на 17,5 миллиона долларов, из Ирана — на 5,67 миллионов долларов, из других стран – на 5,9 миллионов долларов.

При этом Россия в это году не значится в разрезе импорта, в то время как в прошлом году Украины импортировали из РФ нефти на 176 тысяч долларов, а из Ирана не импортировала.

Напомним, ранее глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти по территории Украины