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    Киев и Минск обсуждают возможность поставок нефти через Украину

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    Как заявил Порошенко по итогам переговоров с Лукашенко в Киеве, главы государств договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием транзитного потенциала Украины.
    Официальный визит Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко
    facebook.com/president.gov.ua

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти по территории Украины, сообщил глава украинского государства Петр Порошенко по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которые состоялись в пятницу в Киеве.

    Парад в честь Дня Независимости в Минске
    REUTERS Vasily Fedosenko
    Военный парад в честь Дня независимости Белоруссии прошел в Минске

    "Договорились рассмотреть возможность расширения поставок энергоресурсов, в частности нефти, с использованием уникального транзитного потенциала Украины", — сказал Порошенко.

    Украинская компания "Укртранснафта" и белорусская "Гомельтранснефть Дружба" в мае текущего года заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии для эффективного использования системы магистральных нефтепроводов "Дружба" на участке "Мозырь-Броды".

    Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия и Украина имеют большой потенциал для развития торгово-экономических отношений.

    Белорусский лидер в пятницу находится с официальным визитом в Украине. Также в этот день в Киеве организован украинско-белорусский экономический форум.

    Смотрите также: Лукашенко в Киеве: встреча с Порошенко

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