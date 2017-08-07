В Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. В понедельник, 7 августа, на большей части территории Украины ожидаются грозы, сообщает Гидрометцентр.

Служба обнародовала штормовое предупреждение, касающееся всей Украине, кроме южных и восточных областей.

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По данным синоптиков, во многих областях страны пройдут ливни и град.

"7 августа грозы, кроме южных и восточных областей, местами сильный дождь, в отдельных районах шквалы 15 — 20 метров в секунду, град", — говорится на странице гидрометцентра в Facebook.

В последние дни в Украине стоит сильная жара, температура воздуха прогревается местами более 30 градусов.