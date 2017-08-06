КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На понедельник в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозой и градом, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

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"В течение суток 7 августа по Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах град. С грозами возможен шквальный ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с. Снижение температурного режима на 7-10°С ", — говорится в сообщении гидрометеоцентра.

Также 7 августа в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,5 метра в пределах коренных берегов.

В местах выпадения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, временное повышение уровня воды на малых водотоках в населенных пунктах. Возможен сход селевых потоков.

Напомним, в воскресенье в ряде регионов Украины ухудшатся погодные условия. По прогнозу Укргидрометцентра, шестого августа на Правобережье Украины грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.