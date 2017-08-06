наверх
06.08.201705:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Закарпатье объявлено штормовое предупреждение

    Тема:

    Украина: жара наступает (159)

    (обновлено: )11
    Согласно заявлению гидрометцентра региона, в течение суток 7 августа по Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах град. С грозами возможен шквальный ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с.
    Дождь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. На понедельник в Закарпатье объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидаются ливни с грозой и градом, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

    Ночной клуб Пляжник после пожара
    Думская.net
    Из-за жары на побережье в Одессе сгорело уже три заведения - спецкор

    Читайте также: Пик инфляции в Украине: цены растут быстрее дрожжей

    "В течение суток 7 августа по Закарпатской области ожидаются сильные дожди, местами сильные ливни, грозы, в отдельных населенных пунктах град. С грозами возможен шквальный ветер до 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с. Снижение температурного режима на 7-10°С ", — говорится в сообщении гидрометеоцентра.

    Также 7 августа в реках Закарпатья ожидается повышение уровня воды на 0,3-1,5 метра в пределах коренных берегов.

    В местах выпадения сильных дождей будет формироваться значительный местный сток, временное повышение уровня воды на малых водотоках в населенных пунктах. Возможен сход селевых потоков.

    Напомним, в воскресенье в ряде регионов Украины ухудшатся погодные условия. По прогнозу Укргидрометцентра, шестого августа на Правобережье Украины грозы; в западных, Житомирской и Винницкой областях местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с, местами 24 м/с.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Бережная
    Гибель экс-нардепа Партии регионов Ирины Бережной
    Клавиатура ноутбука
    Несвобода слова в Украине. Арест Муравицкого
    Штурм полиции в львовской психбольнице
    Рост криминала. Взрыв в Днепре
    Дождь. Архивное фото
    Украина: жара наступает