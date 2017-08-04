Из-за жары на побережье в Одессе сгорело уже три заведения - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

В Одессе 2-3 августа температура — до +34 градусов, и это не предел. Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие семь дней в Одессе и области будет ясная погода с высокой температурой.

Максимум прогнозируют на субботу: до 39 градусов, а ощущаться эта температура на все +52.

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Как одесситы переживают безумную жару, и повлияла ли такая погода на курортный сезон, сообщил специальный корреспондент Голоса Столицы из Одессы Александр Полуев.

Много ли людей на улицах и пляжах Одессы?

— Да, людей в Одессе сейчас в принципе много. По поводу того, как готовятся к жаре, люди активно раскупают вентиляторы, такую технику. На пляжах людей также много, если еще месяц назад вода в море была довольно прохладной, то сейчас — гораздо теплее, поэтому многие одесситы из числа тех, кто не занят на работе, а также много отдыхающих сейчас на пляжах есть. Если говорить о температуре, то вчера температура была около 36 градусов, и в 21.00 температура была 30 градусов. То есть с наступлением вечера не особо спадает жара.

Есть информация о системной подготовке к такой жаре? Скажем, возможность обустройства на пляжах большего количества тентов или зонтов, возможно, полив асфальта и брусчатки на улицах?

— Касательно тентов на пляжах, это платная услуга, поэтому наши арендаторы пляжей, я пока не слышал, чтобы бесплатно предоставляли такую услугу. Улицы в Одессе поливают утром, традиционно, но это больше не с жарой связано, а с уборкой улиц. Каких-то сокращений рабочего дня тоже нет из-за жары. Но в принципе, для Одессы жара — это явление привычное.

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Кто-то в публичном пространстве озвучивал идею сделать сиесту?

— Пока всерьез такие месседжи не звучали. Потому что — все-таки туристический сезон, и опять же повторюсь, для Одессы такая температура — это более-менее привычное явление. Отмечу, что жара влияет не только на погоду, буквально за неделю в Одессе сгорело три заведения на побережье, это связывают и с жарой, и с неосторожным поведением, несоблюдением техники безопасности. Это в районе трассы Здоровье, в районе Аркадии, заведения, которые расположены непосредственно возле песка, там сгорел сначала ресторан, потом ночной клуб с пляжным комплексом и также возле одного из ночных клубов сгорело заведение общепита. Так что жара в Одессе — во всех смыслах этого слова.

Какое качество воды на одесском побережье?

— В самой Одессе не сообщалось о том, что какие-то пляжи закрыты. В области, в районе Затоки, периодически появляются сообщения от санэпидемслужбы, о том что один или другой пляж непригодны, но после какого-то времени эти сообщения убирают, и пляжи открывают снова. То есть, фактически их не закрывают, просто не рекомендуют.

Таймер Ночной клуб "Пляжник" после пожара в Одессе

Как одесситы или власти города оценивают нынешний курортный сезон? Насколько удачно он проходит?

— Пока не оценивают в каком-то количественном измерении, потому что еще только середина туристического сезона, но в разговорах с чиновниками, они отмечают, что довольно неплохой туристический сезон, то есть, людей много, и скорее всего, что будет, как минимум, не хуже, чем в прошлом году.

Повлияла ли популярность Одессы в курортный сезон на цены на жилье, на фрукты, на продукты питания?

— Цены на жилье к лету традиционно, особенно на посуточную аренду, возрастают. Касательно цен на фрукты… такого значительного повышения я не заметил. По крайней мере, в супермаркетах цены не поменялись.

Думская.net Курортный сезон в Одессе

Ранее спецкор Голоса Столицы из Ужгорода Екатерина Ирха сообщила, что жителей Закарпатья обрадовало решение властей о сокращении рабочего дня из-за сильной жары.