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    Общество

    Синоптики озвучили прогноз погоды на пятницу и выходные

    Тема:

    Украина: жара наступает (150)

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    По информации Украинского гидрометцентра, в пятницу и на выходных в стране сохранится жаркая погода. В субботу за западе и севере ожидаются грозовые дожди.
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    КИЕВ, 4 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 4 августа в Украине переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Лето в Украине
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Это смертельная война: жара в Украине

    Ночью и утром в Волынской, Ровенской, северных областях и Харьковской местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории, днем ​​в Украине без осадков.

    Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура ночью 17-22 °, на побережье морей до 24 °, днем ​​в северных областях 29-34 °, на остальной территории 35-39 °, на высокогорье Карпат около 25 °.

    В Киеве без осадков. Температура ночью 20..22 °, днем ​​жара — 32..34 °.

    Во Львове пятницу без осадков. Ночью около 20 °, днем ​​33 °..35 °

    В Днепре 4 августа погода будет сухой и жаркой. Температура ночью 22..24 °, днем ​​около 35 °.

    В Одессе все еще без осадков. Ночью 22..24 °, днем ​​33..35 °.

    В Харькове ближайшей ночью и утром местами пройдет небольшой дождь, днем ​​солнечно. Ночью 20..22 °, днем ​​33..35 °.

    В Карпатах 4 августа осадков не будет. Температура ночью 16..21 °, днем ​​25..30 °.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 4 августа

    По прогнозам синоптиков, в субботу, 5 августа, на юге, востоке, частично в центре и на Закарпатье – от 36 до 38 градусов.
    Немного прохладнее будет на западе и севере – до +33. Днем ожидаются грозовые дожди.
    В Киеве 5 августа сухо, ночью 20-23, а днем 32-34 градуса.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 5 августа

    В воскресенье, 6 августа, снова будет жарко +38, но только в южных регионах. Без осадков.
    На остальной территории днем и ночью пройдут дожди. На севере буде прохладнее – до +29.
    В столице 6 августа дождь, ночью 18-20, днем до +31.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 6 августа
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