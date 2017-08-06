Эксперт сообщил шокирующую статистику раскрываемости новой полиции

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Пик преступности преодолен. Об этом заявил Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины. По его словам удалось преодолеть разгул преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием вооруженного конфликта и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы.

Удалась ли реформа МВД рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.

"Три года реформ привели к тому, что реформаторы научились всего-навсего только разрушать. Они разрушили правоохранительную систему, а взамен не построили ничего лучше, чтобы действительно говорило о качественной реформе, о качественном предоставлении услуг и раскрытии преступлений. Это можно продемонстрировать простым примером. Если старая коррумпированная милиция раскрывала 60-70% преступлений по стране, то сегодня современная полиция раскрывает 6%", — отметил эксперт.