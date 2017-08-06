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    Общество

    Эксперт сообщил шокирующую статистику раскрываемости новой полиции

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    Рост криминала. Взрыв в Днепре (449)

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    Эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что старая коррумпрированная милиция раскрывала 60-70% преступлений по стране, в то время как новая полиция - 6%.
    Виктор Столбовой
    "Голос Столицы"

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина.  Пик преступности преодолен. Об этом заявил Петр Порошенко во время торжественных мероприятий по случаю второй годовщины создания Национальной полиции Украины. По его словам удалось преодолеть разгул преступности, который был вызван сложной социально-экономической ситуацией, влиянием вооруженного конфликта и одновременно трансформацией самой правоохранительной системы.

    Штурм полиции в львовской психбольнице
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    Захват заложников в психбольнице Львова: штурм полиции и лужи крови

    Удалась ли реформа МВД рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой.

    "Три года реформ привели к тому, что реформаторы научились всего-навсего только разрушать. Они разрушили правоохранительную систему, а взамен не построили ничего лучше, чтобы действительно говорило о качественной реформе, о качественном предоставлении услуг и раскрытии преступлений. Это можно продемонстрировать простым примером. Если старая коррумпированная милиция раскрывала 60-70% преступлений по стране, то сегодня современная полиция раскрывает 6%", — отметил эксперт.

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