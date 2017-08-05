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    В Кривом Роге начальник отдела полиции устроил драку

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    Рост криминала. Взрыв в Днепре (447)

    (обновлено: )19820
    По данным полиции, работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога. Мужчина, имя которого не называется, отстранен от исполнения обязанностей. Подробности уточняются.
    Сотрудник полиции в Кривом Роге устроил драку
    Facebook Национальной полиции

    КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Один из заместителей руководителя отдела полиции Днепропетровской области спровоцировал конфликт у кафе в Кривом Роге, который перерос в драку, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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    "К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", — говорится в сообщении.

    Правонарушителя доставили в один из отделов полиции.

    "Установлено, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника ОП. По данному факту начата служебная проверка. Правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей", — уточнили в полиции.

    Вместе с тем, фамилия мужчины не сообщается.

    Ранее сообщалось, что в Киеве пьяный мужчина до смерти забил мать.

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