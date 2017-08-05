В Кривом Роге начальник отдела полиции устроил драку

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости Украина. Один из заместителей руководителя отдела полиции Днепропетровской области спровоцировал конфликт у кафе в Кривом Роге, который перерос в драку, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибыв на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", — говорится в сообщении.

Правонарушителя доставили в один из отделов полиции.

"Установлено, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника ОП. По данному факту начата служебная проверка. Правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей", — уточнили в полиции.

Вместе с тем, фамилия мужчины не сообщается.

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