По Украине объявлено штормовое предупреждение

КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в нескольких регионах в субботу.

"Двадцать второго июля в западных, северных, Харьковской, а днем и в большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с; ночью во Львовской, Волынской, Ровенской, днем в Черниговской и Сумской областях сильный дождь", — говорится в сообщении.

Вместе с тем 22-24 июня в южных, восточных, большинстве районов Днепропетровской и Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В субботу в Одессе осадков не будет. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

В Днепре сухо и жарко. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

В Харькове кратковременный дождь с грозой, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

В столице пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

Ранее сообщалось, что набережная Ланжерон в Одессе "поплыла" после дождя.