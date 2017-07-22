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    Общество

    По Украине объявлено штормовое предупреждение

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    В субботу в западных, северных, Харьковской, а днем и в большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Вместе с тем в нескольких областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 22 июл — РИА Новости Украина. Укргидрометцентр объявил штормовое предупреждение в нескольких регионах в субботу.

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    "Двадцать второго июля в западных, северных, Харьковской, а днем и в большинстве центральных областей грозы, местами шквалы 15-20 м/с; ночью во Львовской, Волынской, Ровенской, днем в Черниговской и Сумской областях сильный дождь", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем 22-24 июня в южных, восточных, большинстве районов Днепропетровской и Винницкой областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

    В субботу в Одессе осадков не будет. Температура ночью 19-21°, днем 30-32°.

    В Днепре сухо и жарко. Температура ночью 18-20°, днем 31-33°.

    В Харькове кратковременный дождь с грозой, местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 30-32°.

    В столице пройдут кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 17-19°, днем 28-30°.

    Ранее сообщалось, что набережная Ланжерон в Одессе "поплыла" после дождя.

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