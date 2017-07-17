В гибели полицейских в Украине виноват рост агрессии в обществе - эксперт

КИЕВ, 17 июл — РИА Новости Украина. 18 полицейских погибли и 700 получили ранения. Таковы потери Нацполиции за два года, то есть с начала работы этого нового органа. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев. Он добавил: такие негативные статистические данные говорят о том, что одной из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семьи социальными гарантиями.

Почему так много полицейских пострадало за такой короткий срок, в эфире радиостанции Голос Столицы прояснил эксперт группы "Полиция под контролем" Евгений Крапивин.

"В первую очередь это ассоциируется с каким-то непрофессионализмом самих действий полицейских. Хотя, в принципе, патрульная полиция, к сожалению, столкнулась, в отличие от патрульной милиции, с большим уровнем агрессии вообще в обществе, и, тем более, с ростом преступности и вооруженности бандитов. Т.е. за последние годы, в силу социально-экономического кризиса, в силу АТО, у нас идет рост безработицы, а, соответственно, и рост преступности. Одновременно есть определенный неконтролируемый оборот оружия, которое идет с Востока. И все это в своей работе используют преступники", — пояснил эксперт.