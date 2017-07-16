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    Князев назвал число погибших полицейских с начала работы Нацполиции

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    По данным главы полиции, 700 полицейских с начала работы Нацполиции были ранены: "И именно поэтому одной из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семьи социальными гарантиями".
    Сергей Князев. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. С начала работы Национальной полиции в Украине погибли 18 правоохранителей, сообщил руководитель ведомства Сергей Князев на своей странице в Facebook.

    Также, по его данным, еще 700 полицейских были ранены.

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    "И именно поэтому одной из основных обязанностей общества является обеспечение полицейских и их семьи социальными гарантиями. Как тех, которые только пришли на службу, так и тех, которые посвятили ей всю свою жизнь", — заявил Князев.

    Также он сообщил, что с 9 декабря 2016 не выходит из тяжелого состояния 24-летний харьковский патрульный Василий Маркович. Его избили до состояния комы. Сейчас он находится на лечении в Швейцарии.

    "К сожалению, пока без улучшений. Дорогостоящее лечение, не могла обеспечить ни семья пострадавшего, ни государство, оплатил благодетель. К слову, обидчиков Василия, которые входили в преступную группировку, задержали. Сейчас они находятся под стражей", — написал Князев.

    Также он написал о ранении от бандитской пули милиционера с более чем 20-летним стажем Викторе Игнатенко из Сум.

    "Полученные во время службы ранения на 6 месяцев уложили его на больничную койку. 40-летний сержант получил два пулевых ранения при задержании злоумышленника, который грабил банкоматы. Убегая, бандит попал в лицо полицейскому. Злоумышленника задержали. На днях хирурги госпиталя Минобороны извлекли пулю из ребер милиционера. Виктора теперь ждет реабилитация", — сообщил глава Нацполиции.

    По его словам,  очередным шагом в процессе урегулирования вопроса социальных выплат полицейским стало принятие Верховной Радой Закона №2097 о выплате единовременного пособия полицейскому.

    Как сообщалось ранее, за текущий год в отношении полицейских было открыто почти 600 уголовных производств.

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