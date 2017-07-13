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    Общество

    Здание Минздрава залили "кровью" - СМИ

    (обновлено: )19150
    Сообщается, что участники акции протеста залили "кровью" здание Минздрава и дорожку, по которой прошла исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.
    Ситуация у Минздрава
    Леся Литвинова, facebook

    КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Недовольные медицинской реформой устроили у Минздрава акцию протеста: около здания прошелся человек в виде смерти с косой и в маске и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун, а здание залили "кровью", сообщает в четверг агентство "Украинские новости".

    Ранее СМИ сообщили, что у министерства здравоохранения Украины в четверг проходит митинг против медицинской реформы.

    Леся Литвинова, facebook
    Ситуация у Минздрава

    "Протестующие залили "кровью" здание Минздрава и дорожку, по которой прошла "Супрун" (исполняющая обязанности министр здравоохранения Украины Уляна Супрун — ред.) в виде смерти с косой. Таким образом, протестующие из профсоюзов Волынца выразили протест против медицинской реформы "на крови", которую реализует Минздрав", — говорится в сообщении.

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    facebook.com/VolynetsMykhailo
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    По данным агентства, митингующие создали коридор, по которому прошел человек в виде смерти с косой с маской исполняющего обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун.

    Как отмечается, митингующие прошли к зданию Верховной рады, где намерены озвучить свои требования.

    Ранее Верховная Рада приняла в первом чтение базовый законопроект, который позволит дать старт проведению медицинской реформы на Украине. Документ еще должен пройти второе чтение. Предложенная правительством медицинская реформа предполагает внедрение принципа "деньги ходят за пациентом", то есть государство будет платить больницам и врачам за оказанные конкретным пациентам медицинские услуги, а не за "содержание коек".

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