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    В квартире начальницы управления Львовского горсовета прошли обыски

    (обновлено: )66
    Как сообщила сама Инна Свистун, из-за хищения коммунального имущества обыски проходят не только в управлении коммунальной собственности, но и у нее дома: "Правоохранители даже не впустили меня покормить грудного ребенка".
    Инна Свистун
    samopomich.ua

    КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Полиция во Львове провела обыски в квартире начальницы управления коммунальной собственности Львовского городского совета Инны Свистун на ул. Тарнавского, сообщила пресс-служба "Самопомочи".

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    "Из-за хищения коммунального имущества обыски проходят не только в нашем управлении, а теперь начались еще и у меня дома. Правоохранители даже не впустили меня покормить грудного ребенка. Я не переживаю, что полиция сможет связать меня с аферистами. Но мне странно, почему это делают именно у меня дома, хотя ни Мальковой, ни Сандул, которые завладели коммунальным имуществом, не выдвигают никаких обвинений и даже не беспокоят их обысками. То есть аферистов полиция не трогает", — сказала Zaxid.net Свистун, которая также является председателем фракции партии "Самопомич" во Львовском облсовете.

    Ранее сообщалось, что следователи ГУ НП и УСБУ во Львовской области пришли с обыском в департамент экономического развития и управления коммунальной собственности Львовского горсовета.

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