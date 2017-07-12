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12.07.201710:08
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    Политика

    ГПУ прокомментировала обыски в "Укрэнерго"

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    Обыски в Укрэнерго. Архивное фото
    Михаил Бно-Айриян в Facebook

    КИЕВ, 12 — июл — РИА Новости Украина. Генпрокуратура проводит около 50 одновременных обысков в помещении энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве, а также на предприятиях в регионах.

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    Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

    "Проходит около пятидесяти одновременных обысков не только в Укрэнерго, но и в регионах", — сказала Сарган.

    По словам Сарган, подробная информация об уголовном деле, в рамках которой происходят следственные действия, будет обнародована после завершения обысков.

    В среду утром директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян сообщил, что в здании компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски.

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