ГПУ прокомментировала обыски в "Укрэнерго"

КИЕВ, 12 — июл — РИА Новости Украина. Генпрокуратура проводит около 50 одновременных обысков в помещении энергетической компании "Укрэнерго" в Киеве, а также на предприятиях в регионах.

Об этом сообщила в комментарии "Укринформу" пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Проходит около пятидесяти одновременных обысков не только в Укрэнерго, но и в регионах", — сказала Сарган.

По словам Сарган, подробная информация об уголовном деле, в рамках которой происходят следственные действия, будет обнародована после завершения обысков.

В среду утром директор по коммуникациям и международному сотрудничеству компании Михаил Бно-Айриян сообщил, что в здании компании "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, сотрудники Генпрокуратуры проводят обыски.